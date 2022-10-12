Сотрудника банка заподозрили в присвоении почти 12 млн тенге в Усть-Каменогорске

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Усть-Каменогорске в Ульбинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний житель города. Он хотел приобрести собственное жилье, но стал жертвой мошенника, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, в мае этого года знакомый заявителя предложил ему свою помощь в покупке квартиры по программе 50/50. По словам потерпевшего, он передал знакомому 11,6 млн тенге.

"Спустя четыре месяца, не дождавшись обещанной помощи или возврата денег, потерпевший обратился в полицию. Стражи правопорядка задержали подозреваемого", – говорится в публикации.

По подозрению в мошенничестве был задержан 37-летний сотрудник банка, который в ходе разбирательств признал свою вину. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее в Павлодаре осудили чиновницу за продажу трех госквартир на общую сумму 18 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992231-sotrudnika-banka-zapodozrili-v-prisvoenii-pochti-12-mln-tenge-v-ust-kamenogorske/