Чиновницу осудили за продажу трех госквартир в Павлодаре

Ключ от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

Бывший главный специалист отдела финансов Павлодара получила 3 года лишения свободы за незаконную приватизацию и продажу жилья из государственного жилого фонда. По версии следствия, женщина вместе с двумя подельниками смогла реализовать три квартиры на общую сумму 18 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

По материалам дела, главный специалист отдела финансов создала преступную схему и привлекла еще двух человек. Вместе они смогли подделать документы, приватизировать жилье, а затем реализовать его.

Государство лишилось трех квартир в Павлодаре, а общая стоимость жилья, по оценке экспертов, превысила 18 миллионов тенге. Сделали это с января по май 2021 года.

Свою вину подсудимая до последнего в суде отрицала. Ее адвокат на слушаниях заявил, что другие обвиняемые пытаются оговорить экс-чиновницу. При этом просил изменить статью "Мошенничество" на "Халатность".

"Учитывая смягчающие обстоятельства, судом ей назначено 3 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщила пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.

Двое других фигурантов дела получили по 3,5 года ограничения свободы.

Приговор суда первой инстанции в законную силу пока не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992149-chinovnitsu-osudili-za-prodazhu-treh-goskvartir-v-pavlodare/