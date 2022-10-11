"Насчет номера пиши в Telegram": астанчанина подозревают в воровстве номерных знаков

Астанчанин на парковке ворует номерные знаки с авто. Кадр из видео: Polisia.kz

Жителя столицы подозревают в воровстве номерных знаков с автомашин. По версии следствия, на месте преступления он оставлял свои контакты и предлагал потерпевшим выкупить свои же номерные знаки обратно, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

За возврат государственного регистрационного номерного знака астанчанин требовал от семи до 10 тысяч тенге, сообщают в полиции.

После очередной кражи с заявлением в полицию обратился гражданин России. Он рассказал, что в ночное время с его машины сняли номерной знак. Там же россиянин обнаружил записку с контактами подозреваемого и с условием возврата имущества за деньги.

На кадрах ночной видеосъемки видно, как подозреваемый заезжает на одну из парковок, подходит к чужой машине и снимает ГРНЗ, а затем скрывается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала астанчанина, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Также была доказана его причастность к трем другим кражам номерных знаков.

Проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК.

Ранее выкуп за украденные номера требовали от жителей Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992093-naschet-nomera-pishi-v-telegram-astanchanina-podozrevayut-v-vorovstve-nomernyh-znakov/