Выкуп за украденные госномера требовали с водителей в Алматы (видео)

Фото: polisia.kz

В Алматы задержали мужчину, который, как предполагает полиция, воровал государственные номерные знаки с автомобилей, а после требовал за них выкуп у автовладельцев, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, задержанному мужчине 26 лет, в Алматы он приехал из Карагандинской области неделю назад. Официального места работы у него нет.

"В спальном районе во дворах жилых домов снимал государственные регистрационные номерные знаки с чужих авто, на лобовом стекле оставлял записку владельцу номеров с предложением "выкупить" их за 10 тысяч тенге", - сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

Только в Ауэзовском районе было совершено 7 подобных краж. Задержанный уже признал вину по этим эпизодам, отметили в полиции.

Стражи порядка не исключают, что подозреваемый может быть причастен к аналогичным преступлениям и в других частях города.

Отмечается также, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965179-vykup-za-ukradennye-gosnomera-trebovali-s-voditeley-v-almaty-video/