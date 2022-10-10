Какие машины чаще всего угоняют в Казахстан из России, рассказали в МВД

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в МВД назвали автомобили, которые чаще всего похищают на территории СНГ, преимущественно в России, и угоняют в Казахстан – они являются наиболее "ликвидными для криминальных структур", передает корреспондент NUR.KZ.

"Основная часть автомашин вторичного рынка завозится в Казахстан из стран ближнего зарубежья, преимущественно из Российской Федерации. Этим обстоятельством пользуются преступные элементы, пытаясь организовать поставки криминальных автотранспортных средств в нашу страну.

(…) Если говорить о наиболее похищаемых автомашинах, как наиболее привлекательных и ликвидных для криминальных структур, то несомненно можно выделить автомобили марок Toyota, Lexus, которых в текущем году было объявлено в розыск более 60 единиц, из которых 85% обнаружено и возвращено владельцам", – сообщил старший оперуполномоченный по ОВД департамента криминальной полиции Кудияр Нурсейтов.

За последние 5 лет, по информации МВД, в странах СНГ нашли более 50 похищенных в Казахстане авто. В Казахстане при этом найдено около 200 автомобилей, похищенных в других странах СНГ.

"С начала года было похищено 909 единиц автотранспорта, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775 автомашин. Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей", – сообщил Нурсейтов.

Также в МВД сегодня сообщили о запущенной в Казахстане мошеннической рекламе, через которую граждан призывали вкладываться в банки и компании. Сайты, куда предлагалось вводить свои данные, оказывались поддельными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991924-kakie-mashiny-chasche-vsego-ugonyayut-v-kazahstan-iz-rossii-rasskazali-v-mvd/