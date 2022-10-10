Мошенники запустили в Казахстане рекламу с предложением инвестиций в нацкомпании

Биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в МВД рассказали о работе мошенников, которые с помощью рекламы призывали зарабатывать на инвестициях в казахстанские банки и компании - предлагающие заработок сайты оказались поддельными и зарегистрированными в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в МВД, в соцсетях и мессенджерах активно распространяется реклама различных проектов, вложения в которые якобы приносят многократную прибыль.

"Распространяется информация об инвестициях в казахстанские национальные компании с обещанием высоких доходов. В ходе проверки доменных имен установлено, что данные сайты имеют идентичное содержание и они зарегистрированы в США.

Проверкой содержимого страницы установлено, что сайт состоит из одной главной страницы, где размещена регистрационная форма, следом размещен текст об успешном прохождении регистрации и создании личного аккаунта.

Имеются основания полагать, что сайт является фишинговым и разработан для сбора персональных данных граждан. Для установления владельцев указанных ресурсов направлен соответствующий запрос в Министерство юстиции США", — сообщили в ведомстве.

По информации МВД, с начала года зарегистрировано 769 случаев мошенничества, связанных с обещанием высоких доходов.

В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, наибольшее количество граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени "КазМунайГаз" - 22, "Халык банк" - 6 фактов, остальные - от имени "Енбек инвест", "КазМинерал", Forex Freedom и других.

Самой эффективной мерой борьбы с такими сайтами в МВД считают блокировку. С начала года выявлен 121 ресурс, внесенный в информационную систему "Кибернадзор для блокирования доступа казахстанских пользователей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991903-moshenniki-zapustili-v-kazahstane-reklamu-s-predlozheniem-investitsiy-v-natskompanii/