Подозреваемую в краже одежды из магазина задержали в Туркестане

Женщина украла одежду из магазина в Туркестане. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Туркестана задержали женщину, подозреваемую в краже одежды из магазина, а также нанесении ущерба в размере более 60 тысяч тенге, сообщается в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Один из магазинов одежды в Туркестане обратился в полицию. По словам потерпевшей стороны, неизвестные совершили кражу и причинили ущерб, оцениваемый в сумму более 60 тыс. тенге.

Стражи порядка изучили видеозаписи с камеры наблюдения и установили подозреваемую.

По версии следствия, задержанная пришла в магазин под видом покупателя, взяла несколько нарядов, затем зашла в примерочную, где незаметно спрятала вещи в сумке и скрылась.

Похищенные вещи изъяли, а дело зарегистрировали по статье "Кража".

Несколько дней назад в Туркестане задержали женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий на 120 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991810-podozrevaemuyu-v-krazhe-odezhdy-iz-magazina-zaderzhali-v-turkestane-video/