Момент кражи ювелирных изделий в Туркестане попал на видео

Момент кражи ювелирных изделий в Туркестане. Кадр из видео: YouTube/Polisia.kz

Жительница Туркестана обратилась в местное управление полиции. Она сообщила, что у нее было украдено два золотых кольца. Потерпевшая занимается реализацией золотых изделий, передает информационный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемой. А затем установили ее личность. К слову, момент кражи изделий, предположительно, с участием подозреваемой попал на камеру видеонаблюдения.

Как оказалось, подозреваемая проживает в областном центре. Она приходила на рынок к потерпевшей под видом покупателя.

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража", проводится досудебное расследование. Найденные кольца были возвращены потерпевшей.

Напомним, кража из салона машины пакета с несколькими миллионами тенге попала на видео в Костанае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990982-moment-krazhi-yuvelirnyh-izdeliy-v-turkestane-popal-na-video/