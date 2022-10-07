25 женщин отправили в колонию по делу о финпирамидах на юге Казахстана

Подозреваемая. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Туркестанской области завершился процесс по громкому делу о финпирамиде с 2 тыс. потерпевшими. На скамье подсудимых оказались 25 женщин, сообщает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, с 2020 года в полицию поступали сообщения от граждан, ставших жертвами финансовых пирамид Evolution Corporation и "Индиго 24". За помощью к стражам порядка обратились жители шести регионов.

Было возбуждено уголовное дело, расследование которого длилось больше года. По подозрению к организации и управлению финпирамидой задержали 25 женщин. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество.

"Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила более 3 миллиардов тенге.

Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно, роли каждого участника были четко распределены", - говорится в сообщении полиции.

В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом.

Сегодня суд вынесен приговор по данному уголовному делу:

3 подсудимых, которые являются организаторами и учредителями финансовой пирамиды, осудили на 12 лет колонии;

5 человек, которые были их заместителями, – на 10 лет колонии;

еще 17 человек приговорены к 8 годам лишения свободы.

Отмечается, что самой старшей осужденной 55 лет, а самой младшей - 31 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991711-25-zhenschin-otpravili-v-koloniyu-po-delu-o-finpiramidah-na-yuge-kazahstana/