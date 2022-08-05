На 3 млрд тенге обманули жителей Туркестанской области. Под подозрением – 25 женщин

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В Туркестанской области сразу 25 женщин оказались на скамье подсудимых. Как рассказали в областной прокуратуре, их подозревают в создании финансовой пирамиды, передает Otyrar.kz.

По данным надзорного органа, жертвами финансовой пирамиды стали более 3 тысяч казахстанцев. В общей сложности они вложили в организацию более 3 млрд тенге.

В прокуратуре заверили, что расследованием этого дела занимаются опытные сотрудники.

"Обманутые люди вкладывали свои деньги, преимущественно в онлайн-режиме, а уже после поняли, что стали жертвами мошенников. Все виновные сейчас задержаны и находятся в СИЗО", – цитирует издание заявление прокуратуры.

Жителей Туркестанской области призвали быть бдительными, не вкладывать свои деньги в сомнительные организации, всегда требовать данные и проверять деятельность компании.

Напомним, ранее у интернет-магазина, занимавшегося продажей золота и косметики в Алматы, выявили признаки финансовой пирамиды. Руководителя компании арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981893-na-3-mlrd-tenge-obmanuli-zhiteley-turkestanskoy-oblasti-pod-podozreniem-25-zhenschin/