Экс-заместителя секретаря Совбеза Шайхутдинова осудили за разглашение госсекретов

Марат Шайхутдинов. Фото: Акорда

Расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены завершили сотрудники Комитета Национальной безопасности. Суд поставил точку, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Сообщается, что 21 сентября текущего года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности) признан виновным по ст.185 ч.3 УК РК ("Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") и приговорен к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.

Вина других фигурантов уголовного дела Л. Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - "Государственная измена") и О. Ждан (по ст. 176 УК - "Шпионаж") полностью доказана.

Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.

"С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте текущего года Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого замсекретаря Совета Безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991637-eks-zamestitelya-sekretarya-sovbeza-shayhutdinova-osudili-za-razglashenie-gossekretov/