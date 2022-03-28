Марат Шайхутдинов освобожден от должности первого замсекретаря Совета Безопасности

Марат Шайхутдинов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого замсекретаря СБ РК Марата Шайхутдинова, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Шайхутдинов Марат Ерсаинович освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится на сайте.

Марат Шайхутдинов родился в 1959 году в Акмолинской области. В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет.

С 1984 по 1986 год – инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана Караганды.

В 1986-1990 годах – инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана.

С 1990 по 1994 год занимал должности младшего научного сотрудника, завотделом, директора центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан.

В 1994-1997 годах – президент АПК "Сары-Арка" в Акмоле.

С 1998 по 2000 год – президент ЗАО "Мирас". Следующие 5 лет был директором Казахстанско-Российского университета.

В 2005-2006 годах – главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан.

Также занимал должности заместителя заведующего Центром внешней политики Администрации президента Казахстана, директора Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, председателя комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования министерства иностранных дел РК.

С 2009 по 2015 – заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

В июне 2015 года назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962462-marat-shayhutdinov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-zamsekretarya-soveta-bezopasnosti-kazahstana/