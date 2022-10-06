На казахстанку девять раз оформили кредиты. Ее подругу подозревают в мошенничестве
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В Атырауской области женщину подозревают в мошенничестве - по версии следствия, она девять раз оформила кредит на подругу. Задолженность потерпевшей составила более 800 тыс. тенге, передает официальный аккаунт ДП Атырауской области в Facebook.
"Неизвестное лицо от имени жительницы Исатайского района 1990 года рождения девять раз оформило кредиты в банках. Потерпевшая после неоднократных звонков со стороны банков и финансовых организаций узнала, что у нее имеется задолженность в размере 804 993 тенге", – говорится в публикации.
Сообщается, что по данному факту полицейские установили и задержали жительницу Исатайского района 1991 года рождения, которая, предположительно, оформила кредит онлайн и совершила мошенничество.
В ходе следствия также было установлено, что документы, удостоверяющие личность потерпевшей, ранее были переданы подозреваемой, то есть подруге потерпевшей.
По данному факту проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
Ранее в Атырауской области дочь подала в суд на своего отца с требованием выплатить дополнительные алименты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991328-na-kazahstanku-devyat-raz-oformili-kredity-ee-podrugu-podozrevayut-v-moshennichestve/