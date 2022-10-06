На казахстанку девять раз оформили кредиты. Ее подругу подозревают в мошенничестве

Банковские карты и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырауской области женщину подозревают в мошенничестве - по версии следствия, она девять раз оформила кредит на подругу. Задолженность потерпевшей составила более 800 тыс. тенге, передает .

"Неизвестное лицо от имени жительницы Исатайского района 1990 года рождения девять раз оформило кредиты в банках. Потерпевшая после неоднократных звонков со стороны банков и финансовых организаций узнала, что у нее имеется задолженность в размере 804 993 тенге", – говорится в публикации.

Сообщается, что по данному факту полицейские установили и задержали жительницу Исатайского района 1991 года рождения, которая, предположительно, оформила кредит онлайн и совершила мошенничество.

В ходе следствия также было установлено, что документы, удостоверяющие личность потерпевшей, ранее были переданы подозреваемой, то есть подруге потерпевшей.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Ранее в Атырауской области дочь подала в суд на своего отца с требованием выплатить дополнительные алименты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991328-na-kazahstanku-devyat-raz-oformili-kredity-ee-podrugu-podozrevayut-v-moshennichestve/