Около 20 человек сняли в Астане несуществующие квартиры
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Полиция Астаны задержала женщину, которая подозревается в серии интернет-мошенничеств. По данным полиции, в правоохранительные органы обратились около 20 пострадавших, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана ранее судимая за мошенничество 32-летняя жительница Астаны. По данным ведомства, подозреваемая предлагала сдачу в аренду несуществующие квартиры и помощь в устройстве детей в элитные школы и детские сады столицы.
"На сегодняшний день в полицию обратились порядка 20 обманутых граждан, сумма ущерба устанавливается. Заявления от пострадавших продолжают поступать", – говорится в публикации.
Сообщается, что подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. В отношении нее проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Кроме того, следствие устанавливает, причастна ли подозреваемая в совершении аналогичных преступлений в Астане.
Ранее в столице задержали подозреваемых в карманных кражах в автобусах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991408-okolo-20-chelovek-snyali-v-astane-nesuschestvuyuschie-kvartiry/