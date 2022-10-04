В Астане задержали подозреваемых в карманных кражах в автобусах (видео)

Смартфон. Иллюстративное фото: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images

Жители Астаны обратились в полицию после того, как у них в автобусе украли дорогостоящие сотовые телефоны. Правоохранительным органам столицы удалось задержать подозреваемых, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Астаны подозреваемые были задержаны с поличным. По данным ведомства, ими оказались трое ранее судимых за кражу мужчин.

Как сообщает МВД, подозреваемые прибыли в Астану из Павлодара в ночное время с целью совершения краж в маршрутных автобусах. По версии следствия, после совершения краж они собирались покинуть столицу.

"Своих жертв карманники искали в переполненных автобусах, делая вид, что им нужно протиснуться глубже в толпу, вытаскивали у горожан сотовые телефоны из карманов. Всего они оказались причастны к 15 фактам карманных краж", – говорится в публикации.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемые находятся под стражей, проверяется их причастность к ряду аналогичных преступлений.

Ранее в Павлодарской области был задержан подозреваемый в обмане 108 преподавателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990923-v-astane-zaderzhali-podozrevaemyh-v-karmannyh-krazhah-v-avtobusah-video/