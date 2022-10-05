Кражу с предприятия на 6,3 млн тенге раскрыли полицейские в Акмолинской области
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Представитель одного из ТОО в Акмолинской области обратился в полицию с заявлением о том, что с неогороженной территории предприятия было похищено личное имущество, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Заявление поступило в полицию 10 сентября. Инцидент произошел недалеко от села Караоткель Целиноградского района.
"Прибывшими к месту происшествия полицейскими установлено, что злоумышленники разобрали неработающие комплектные трансформаторные подстанции и похитили три катушки алюминиевого провода. Ущерб предприниматель оценил в 6,3 млн тенге", - гласит сообщение.
Вскоре было установлено, что к хищению могли быть причастны двое подозреваемых, проживающих в селе Акмол. По словам стражей порядка, они вывезли катушки на личном автомобиле и уже успели продать их скупщику.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК "Кража".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991127-krazhu-s-predpriyatiya-na-63-mln-tenge-raskryli-politseyskie-v-akmolinskoy-oblasti/