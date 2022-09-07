Кража пакета с миллионами тенге попала на видео в Костанае

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Костанайской области

В Костанае на видео попала кража из салона машины пакета, где было около 4 млн тенге. В настоящее время стражи порядка разыскивают подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 16 августа в полицию Костаная обратился мужчина и сообщил, что он припарковал свой автомобиль MAN на территории торгового дома, в котором покупал стройматериалы.

Во время загрузки товара владелец транспортного средства не заметил, как неизвестный похитил из салона пакет, в котором лежали почти 4 млн тенге.

Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина подходит к кабине грузовика, что-то оттуда достает и скрывается с места происшествия.

Данный факт зарегистрирован по статье "Кража". Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986601-krazha-paketa-s-millionami-tenge-popala-na-video-v-kostanae/