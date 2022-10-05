В Алматы пресечена контрабанда наркотиков из США в особо крупном размере

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы была пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

"2 октября текущего года в городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества, "марихуана" общим весом 648,98 гр., а также "гашиш" общим весом 675,65 гр.", - гласит сообщение.

Сообщается, что указанные лица намеревались сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram. В ходе обыска обнаружили электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания (ИВС), проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991113-v-almaty-presechena-kontrabanda-narkotikov-iz-ssha-v-osobo-krupnom-razmere/