Почти килограмм мефедрона изъяли у предполагаемого закладчика в Актобе

Изъятые наркотики. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

31-летний житель, который, как предполагают стражи порядка, занимался закладкой синтетических наркотиков задержан в Актобе, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Задержание провели во дворе одного из домов в городе. Подозреваемый выдал полицейским 87 полиэтиленовых зип-пакетов с порошкообразным веществом.

А при проведении проверки и уточнения показаний с участием задержанного в разных частях города были обнаружены и изъяты 25 закладок с синтетическими наркотиками.

Изъятые наркотики. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Также был проведен обыск по месту жительства предполагаемого закладчика.

Как показала экспертиза изъятое вещество является "мефедроном". Общий вес изъятых наркотиков составил более 804 граммов.

По информации полицейских задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991056-pochti-kilogramm-mefedrona-izyali-u-predpolagaemogo-zakladchika-v-aktobe/