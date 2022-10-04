Подозреваемых в квартирных кражах изобличили в Алматинской области

Вор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники полиции изобличили в Алматинской области группу людей, подозреваемых в кражах квартир. Их жертвами могли стать хозяева более 10 домов, передает информационный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены сотрудниками ОКП УП Карасайского района совместно с УКП ДП.

Сообщается, что задержанные дали признательные показания. Жертвами группы могли быть хозяева более чем 10 домов. При этом сумму ущерба оценивают примерно в два миллиона тенге.

Задержанные ранее были судимы. В их отношении зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК, также проводятся следственные действия.

Напомним, в начале августа в Алматы задержали двух мужчин по подозрению в серии краж. Подозреваемые, предположительно, могли совершать преступления в автобусах и остановках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991045-podozrevaemyh-v-kvartirnyh-krazhah-izoblichili-v-almatinskoy-oblasti/