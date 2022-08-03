Предполагаемых воров-гастролеров задержали в Алматы

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Двух мужчин задержали стражи порядка Алматы по подозрению в серии краж. Злоумышленники орудовали в автобусах и на остановках, сообщается на официальном медиа портале МВД Polisia.kz.

По информации алматинских полицейских, как минимум в краже пяти смартфонов подозреваются 33-летний житель ВКО и его 35-летний подельник из Экибастуза.

Предполагается, что эти кражи были совершены в течение месяца - орудовали в автобусах и на остановочных комплексах.

"Последнее хищение было зафиксировано в Бостандыкском районе города, в салоне маршрутного автобуса: злоумышленник похитили у пассажира дорогостоящий телефон", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Подозреваемых задержали, по фактам краж чужого имущества расследуются уголовные дела. В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к другим карманным кражам на территории южной столицы.

Кроме того, выяснилось, что мужчины в прошлом уже имели судимость за совершение аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981540-predpolagaemyh-vorov-gastrolerov-zaderzhali-v-almaty/