Задержан директор филиала "Қазтеміртранс"

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В Костанайской области задержали директора филиала АО "Қазтеміртранс". В настоящее время в отношении руководителя санкционирован арест. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

"Изобличен директор Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов", - сообщили в ведомстве.

По данным Антикоррупционной службы, в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве отметили, что окончательное решение по данному делу с определением степени вины будет принято судом. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Как указывается на официальном сайте компании, "Қазтеміртранс" - крупнейший оператор грузового вагонного парка в Казахстане.

Антикор напомнил, что 19 мая президент страны провел встречу с предпринимателями. На ней Касым-Жомарт Токаев отметил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974312-zaderzhan-direktor-filiala-qaztemirtrans/