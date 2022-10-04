Пенсионера обманули на 4,4 млн тенге в Караганде

Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратился пенсионер, который сообщил, что некий юрист обманул его и присвоил 4,4 млн тенге, передает информационный медиа-портал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, потерпевший должен был получить в наследство имущество, поэтому ему необходимо было оформить соответствующие документы. С этой целью пенсионер обратился к некому гражданину, который обещал помочь "практически бесплатно".

"Данный факт подкупил мужчину, и он полностью доверился посреднику. Уже на финальной стадии при оформлении договора наследования пенсионер обнаружил жульничество так называемого юриста, прибравшего к рукам более четырех миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники следственно-оперативной группы задержали 30-летнего подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Напомним, ранее сообщалось, что женщина представлялась соцработником и обворовывала пожилых людей в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990978-pensionera-obmanuli-na-44-mln-tenge-v-karagande/