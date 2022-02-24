Женщина представлялась соцработником и обворовывала пожилых людей в Алматы

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Алматинские полицейские задержали женщину, которую подозревают в том, что она входила в доверие к пожилым людям и похищала их деньги, сообщил в своем официальном Instagram замначальника ДП города Рустам Абдрахманов.

Потерпевшие рассказали, что неизвестная заходила в квартиру, представлялась социальным работником, а затем, под предлогом получения какого-либо пособия, просила пожилых людей разменять крупные суммы денег.

Когда потерпевшие выходили из комнаты, лже-соцработница похищала деньги.

Стражи порядка задержали подозреваемую 1984 года рождения, после чего ее заключили под стражу. Расследованием дела занимаются полицейские Алмалинского района.

Известно о двух преступных эпизодах. Как отметил Абдрахманов, пенсионеры 1929-го и 1930-го годов рождения опознали подозреваемую. Отмечается, что у одной из потерпевших был похищен миллион тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957584-zhenschina-predstavlyalas-sotsrabotnikom-i-obvorovyvala-pozhilyh-lyudey-v-almaty/