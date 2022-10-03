Житель Карагандинской области перевел неизвестным 1,8 млн тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полиция города Шахтинска в Карагандинской области задержала двух человек. Их подозревают в совершении мошеннических действий, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

51-летний потерпевший из Шахтинска рассказал, что ему позвонили люди и представились сотрудниками банка. Они сообщили ему, что кто-то, используя его личные данные, якобы пытается оформить на него кредит.

Чтобы помешать это сделать, потерпевший выполнил все действия, которые ему советовали совершить звонившие. Под их контролем он перевел себе на счет 1,8 млн тенге, но эта сумма тут же исчезла.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны двое подозреваемых – мужчины 25 и 35 лет. Во время задержания они оформляли товарный кредит в одном из магазинов.

Кроме того, полицейские установили их возможную причастность к 10 аналогичным преступлениям во время досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990771-zhitel-karagandinskoy-oblasti-perevel-neizvestnym-18-mln-tenge/