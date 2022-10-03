Акмолинец угнал автомобиль, чтобы не опоздать на собеседование
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Житель города в Акмолинской области угнал чужой автомобиль, чтобы вовремя приехать на собеседование. Подозреваемый был задержан полицией в Астане, передает Polisia.kz.
Инцидент произошел в ночь на 28 сентября на одном из строительных участков в Атбасаре. Потерпевшим оказался 41-летний житель Есиля, приехавший в город вместе со знакомыми в поисках работы.
В Атбасаре заявитель арендовал жилье. Пропажу автомобиля обнаружил утром. Известно, что потерпевший занимается ремонтом кровли.
Позже уже в Астане сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего жителя Есиля. Молодой человек ранее был судим.
"Со слов подозреваемого, он выехал в Кокшетау чтобы договориться о работе, но сделка сорвалась. В областном центре в автомобиле закончился бензин и молодой человек оставил машину в одном из дворов, уехав с другом на попутных авто в столицу", - рассказали в полиции.
Теперь полицией ведется досудебное расследование по ст. 200 ч.1 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990703-akmolinets-ugnal-avtomobil-chtoby-ne-opozdat-na-sobesedovanie/