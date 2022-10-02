Осужденного российского врача выдворили из Казахстана

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники миграционной службы прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о выдворении из Казахстана российского врача. В ведомстве подтвердили, что мужчина выдворен за пределы нашей страны, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

По данным Управления миграционной службы ДП Алматы, 23 сентября была произведена передача сотрудникам ПС КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто" гражданина РФ Р.Алферова.

Как пояснили в ведомстве, решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин России Алферов был выдворен за пределы Казахстана по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП Алматы за нарушение законодательства нашей страны.

"Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении", - пояснил начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Он также добавил, что данный гражданин в период своего пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности.

Напомним, что виновного в смерти пациентки хирурга-иностранца решили выдворить из Казахстана еще в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990675-osuzhdennogo-rossiyskogo-vracha-vydvorili-iz-kazahstana/