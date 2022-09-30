Планировавшему покушение на Токаева казахстанцу вынесли приговор

Задержанный. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

28 сентября суд Астаны вынес приговор мужчине, планировавшему покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Приговор опубликован на официальном сайте столичного суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как уточняется на сайте суда, осужденный является членом коллегии адвокатов Астаны.

Гражданин А. признан виновным по 8 статьям уголовного кодекса РК, в связи с чем ему назначено:

за государственную измену - 11 лет лишения свободы;

за перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору - 9 лет лишения свободы;

за незаконные приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору - 7 лет лишения свободы;

за приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору - 4 года лишения свободы;

за приготовление к посягательству на жизнь президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность - 10 лет лишения свободы;

за приготовление к акту терроризма - 10 лет лишения свободы;

за приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих - 10 лет лишения свободы;

за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах - 5 лет лишения свободы;

"В силу части 4 статьи 58 УК РК путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в начале апреля Комитет нацбезопасности сообщил о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на Касым-Жомарта Токаева. Тогда же сообщалось, что задержанный имеет гражданство Казахстана. При обыске у него изъяли снайперскую винтовка иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990557-vynesen-prigovor-muzhchine-planirovavshemu-pokushenie-na-tokaeva/