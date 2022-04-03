На Токаева планировалось покушение: задержан агент иностранной разведки (фото, видео)

Задержанный. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

25 марта контрразведка КНБ задержала агента иностранной разведки, который планировал покушение на Касым-Жомарт Токаева. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Сообщается, что задержанный - гражданин РК, его задержали в Нур-Султане. Как указали в КНБ, агент иностранной разведки планировал покушения на жизнь не только Токаева, но и ряда высокопоставленных госслужащих.

Одновременно, как сказано в сообщении комитета, планировалось совершение терактов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Снайперская винтовка. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

В результате обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовка иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег.

Подчеркивается, что оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Деньги. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Также в КНБ сообщили, что агент отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации соответствующих материалов в соцсетях.

В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и частью 4 статьи 255 ("Акт терроризма") УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963264-zaderzhan-agent-inostrannoy-razvedki-planirovavshiy-pokushenie-na-tokaeva/