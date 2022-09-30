"Два дня резал и насиловал в лесу": жительница ВКО обвинила бывшего мужа в похищении

Автомобиль в лесу. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Восточного Казахстана обвинила бывшего гражданского мужа в похищении и насилии. По словам женщины, экс-супруг увез ее в лес и жестоко издевался над ней два дня. Все это время ее искали волонтеры, передает Первый канал "Евразия".

Казахстанка рассказала, что ее два дня держали в плену, насиловали, душили и били. Утверждает, что так зверски издевался над ней бывший сожитель, с которым она прожила четыре года и вместе растила дочь.

"Поступила она с низким давлением, в грязных вещах, с множественными колото-резаными ранениями брюшной полости, грудной клетки. Резаные раны пальцев обеих кистей, в области бедра справа. Состояние остается тяжелое, пока ничего не могу сказать. Нанесена, конечно, глубокая психологическая травма", - рассказал хирург-ординатор Глубоковской центральной районной больницы Рашид Самарханов.

По словам самой потерпевшей, так бывший гражданский муж отомстил ей за разрыв. Под предлогом отвести дочь в сад он уговорил ее сесть в машину. Все дверные ручки в автомобиле сломал, чтобы невозможно было их открыть изнутри.

"Замотал скотчем рот, руки замотал. Он меня свернул, не просто вперед руки с ногами, а назад. Руки и ноги назад, вот так "колечком" меня стянул сильно-сильно. Чем больше я начала сопротивляться, тем больше он в меня тыкал, туда, в легкое, вниз. В общем, изрезал меня. Он меня изнасиловал два раза. Я просила: "Не надо, пожалуйста", - поделилась женщина.

Жертве удалось сбежать. Ее обессиленной нашли сельчане. Однако сам мужчина пропал. В полиции уголовное дело взяли на контроль.

"К нам из родственников никто не обращался о его исчезновении. Но, хочу сказать, что 28 сентября была обнаружена его автомашина. В настоящее время создан штаб в Глубоковском районе и ведутся поиски. Но в интересах следствия я не могу разглашать результаты досудебного расследования", - сообщил заместитель начальника ДП ВКО Алмаз Тукенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990471-dva-dnya-rezal-i-nasiloval-v-lesu-zhitelnitsa-vko-obvinila-byvshego-muzha-v-pohischenii/