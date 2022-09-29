Карагандинца арестовали за избиение врача

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/patriot_patriot

В Караганде уголовного наказания избежал пациент после нападения на врача-травматолога. Дело по факту хулиганства прекратили. Однако мужчина привлечен к административной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Караганды.

После нападения на врача в отношении пациента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

Позже, как оказалось, стражи порядка прекратили производство по делу. Они не нашли в действиях мужчины состава уголовного правонарушения.

Однако был составлен административный материал по факту причинения легкого вреда здоровью. Дело рассмотрели в СМАС Караганды.

Мужчина признал свою вину, которая также была доказана видеозаписью из медучреждения.

"По результатам рассмотрения дела правонарушитель признан виновным. Отягчающим обстоятельством установлено совершение правонарушения в отношении медицинского работника, выполнявшего свой служебный и профессиональный долг. Судом наложено наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. Постановление не вступило в законную силу", - сообщили в суде.

Напомним, избиение врача-травматолога попало на видео в апреле текущего года. Инцидент вызвал резонанс. Данный факт зарегистрировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990239-karagandintsa-arestovali-za-izbienie-vracha/