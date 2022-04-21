Избиение врача в больнице попало на видео в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: Telegram-канал "Патриот"

В социальных сетях распространяется видео нападения на врача в больнице в Караганде. На кадрах пациент догоняет идущего по коридору доктора и наносит удары в область лица. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

"Врач спасает тебя, хочет наложить гипс, а ты бьешь его!" - говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале "Патриот".

Отмечается, что мужчина 1986 года рождения повредил при падении руку. Он обратился в травмпункт с жалобами на боль и отек. Ему поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом правой кисти и наложил фиксирующую повязку.

Врач решил загипсовать руку, однако молодой человек отказался. Потом догнал дежурного травматолога и нанес ему удары кулаком. Момент попал на видео.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ, данный факт зарегистрирован.

"На сегодняшний день назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства выясняются", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966090-izbienie-vracha-v-bolnitse-popalo-na-video-v-karagande/