Главу отдела строительства Армана Уксукбаева осудили в Уральске

Арман Уксукбаев. Фото: с сайта uralskweek.kz

В Уральске вынесен приговор главе отдела строительства Арману Уксукбаеву и водителю ТОО "Сырласу" Александру Нагметову. Обоих отправили в колонию максимальной безопасности, передает "Мой город".

46-летнего Армана Уксукбаева признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а именно 130 млн тенге из ранее оговоренных 170 миллионов. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в учреждении УИС максимальной безопасности.

Кроме того, экс-чиновнику пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Суд постановил взыскать с осужденного в доход государства предмет взятки в размере 130 млн 500 тыс. тенге.

Второй подсудимый, водитель ТОО "Сырласу" Александр Нагметов, также был признан виновным в пособничестве, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Сам Арман Уксукбаев вину свою не признал.

"Я не согласен с приговором. Меня осудили за то, чего я не делал", - заявил осужденный.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, о задержании главы отдела строительства Уральска стало известно в октябре 2021 года. Его заподозрили в получении более 130 млн тенге из ранее оговоренных 170 миллионов. Позже в суде были озвучены новые подробности дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990068-glavu-otdela-stroitelstva-armana-uksukbaeva-osudili-v-uralske/