"Говорили, что вывезут за город и убьют": озвучены подробности дела главы отдела строительства Уральска

Арман Уксукбаев. Фото: с сайта uralskweek.kz

В Уральске рассматривается дело руководителя городского отдела строительства Армана Уксукбаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался водитель ТОО "Сырласу" Александр Нагметов, передает "Мой город".

Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев. Очередной процесс начался с допроса свидетелей, среди которых оказались двое студентов колледжа. Они были понятыми во время обыска и задержания Армана Уксукбаева и Александра Нагметова.

Однако молодые люди не смогли ответить на множество вопросов, ссылаясь на то, что забыли детали. Также точно не сказали, сколько денег нашли у подсудимых.

После чего суд перешел к допросу супруги гражданского истца Нургалиева. Именно у него, по версии следствия, Арман Уксукбаев и потребовал взятку в 170 млн тенге.

Мейрамгуль Суюндикова рассказала, что в 2020 году ее муж выиграл тендер на строительство двух жилых домов в Уральске.

"Потом мужу начали поступать звонки с угрозами, просили деньги. В противном случае ему говорили, что вывезут за город и убьют. Муж сказал, что ему срочно нужны деньги, перевел на счет моего ИП деньги со счета своего ТОО "Шалкар Пром Холдинг".

Деньги предназначались для акиматовского человека Армана Уксукбаева, Александра Нагметова и некоего Ислама. Они требовали 170 млн тенге, но у нас не было этих денег, со своего ИП я смогла снять лишь 90 миллионов.

Когда я привезла деньги в Уральск, в первый раз ко мне приехал Ислам, а во второй раз Александр. Фактическую передачу денег я не видела. Каждый раз, когда супругу звонили, он выходил и разговаривал без меня. На мои вопросы отвечал, что ему срочно нужны деньги, и что в Уральск без денег ему ехать нельзя", - пояснила Мейрамгуль Суюндикова.

По словам женщины, в мае прошлого года ее супруг вновь начал вести себя странно. Он рассказывал жене, что Уксукбаев требует купить новый трактор.

Александр Нагметов возмутился словами свидетельницы и заявил, что никогда прежде ее не видел.

Напомним, о задержании главы отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева стало известно в октябре 2021 года. Его заподозрили в получении взятки в сумме 134 млн тенге из ранее оговоренных 170 миллионов.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев после ареста чиновника высказался о ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975144-govorili-chto-vyvezut-za-gorod-i-ubyut-ozvucheny-podrobnosti-dela-glavy-otdela-stroitelstva-uralska/