Кызылординку наказали за шутку о выселении из-за повышения аренды

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительницу Кызылординской области привлекли к ответственности за шуточный ролик в ТikTok о якобы выселении из жилья в связи с повышением цены за аренду. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, 26-летняя жительница Кызылорды выложила в ТikTok видео, на котором видно, что семья отдыхает на природе. Однако за кадром, комментируя произошедшее, женщина заявила, что их "выгнали из квартиры повысив сумму аренды до 500 тысяч", из-за чего теперь семья вынуждена жить "возле канала".

Сотрудники полиции, наткнувшиеся на ролик, провели проверку и выяснили, что женщина обнародовала информацию, не соответствующую действительности.

"На самом деле она благополучно проживает в собственном доме с семьей, никто их не выгонял. В свое оправдание молодая женщина, ставшая в один момент центром внимания тысяч людей, утверждает, что это было обычной шуткой", — говорится в сообщении правоохранителей.

В отношении казахстанки в соответствии со статьей об административных правонарушениях "Заведомо ложный вызов специальных служб" составлен административный протокол и наложен административный штраф. С ней проведена профилактическая беседа.

Напомним, после начала частичной мобилизации в соседней России в Казахстане появились сообщения об ажиотаже на рынке арендного жилья. Как именно поменялись цены на арендное жилье, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989925-kyzylordinku-nakazali-za-shutku-o-vyselenii-iz-za-povysheniya-arendy/