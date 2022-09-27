Почти 52 тонны автозапчастей пытались ввезти в Казахстан контрабандой

Коробки с грузом. Фото: ПС КНБ РК

На границе в Жетысуской области пресечена попытка экономической контрабанды. Так, на территорию Казахстана пытались ввезти почти 52 тонны автозапчастей, передает официальный сайт Погранслужбы КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что 27 сентября Пограничной службой КНБ в пункте пропуска "Алтынколь" (находится на границе с Китаем) пресечена попытка провоза незадекларированных автомобильных запчастей общим весом 51 тонна 826 кг.

Коробки с грузом. Фото: ПС КНБ РК

Предварительная сумма товара составляет более 50 млн тенге. Материалы и задержанный груз переданы по подследственности в ДЭР по Жетысуской области.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники Жамбылской области обнаружили крупную партию электронных сигарет, которую пытались незаконно провезти с территории Кыргызстана. По предварительным данным, общая стоимость груза составляла около 210 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989887-pochti-52-tonny-avtozapchastey-pytalis-vvezti-v-kazahstan-kontrabandoy/