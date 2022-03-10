Контрабанду на 210 млн тенге выявили на границе с Кыргызстаном

Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничники Жамбылской области обнаружили крупную партию электронных сигарет, которую пытались незаконно провезти с территории Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба КНБ РК на своей .

Попытка нелегального ввоза была обнаружена 7 марта на автомобильном пункте пропуска "Айша биби" в Жамбылской области. Сообщается, что пограничниками предотвращены два факта ввоза контрабандной продукции из Кыргызстана.

"В ходе проверки грузовых транспортных средств Volvo и Mercedes-Benz на въезд в Казахстан под управлением граждан Кыргызстана, выявлена крупная партия электронных сигарет без сопроводительных документов", – рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

Сотрудники ведомства отметили, что, по предварительным данным, общая стоимость груза составляет около 210 млн тенге.

В КНБ также сообщили, что задержанный товар и автомобили были переданы в ДГД по Жамбылской области. Ожидается принятие процессуального решения по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960062-kontrabandu-na-210-mln-tenge-vyyavili-na-granitse-s-kyrgyzstanom/