Подозреваемого в растлении малолетней девочки задержали в Жанаозене

Девочка с игрушкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки задержали в Жанаозене. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 18 сентября в 12.30 часов на пульт дежурного "102" УП Жанаозена поступил вызов о том, что неизвестный мужчина пристает к девочке.

На место выехала следственно-оперативная группа, где был задержан 48-летний подозреваемый.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Жанаозена по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы", - отметили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Напомним, ранее в Абайской области также задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989678-podozrevaemogo-v-rastlenii-maloletney-devochki-zaderzhali-v-zhanaozene/