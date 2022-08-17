Подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки задержали в Абайской области

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В Абайской области задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. Досудебное расследование проводится по двум уголовным статьям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, по заявлению матери об изнасиловании малолетней дочери 14 августа начато досудебное расследование.

Стражи порядка установили подозреваемого. Ему инкриминируют ч.4 ст.120 (Изнасилование) и ст.121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК, по которым предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

В отношении мужчины судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела", - отметили в ДП Абайской области.

Здесь добавили, что ребенку оказана медицинская помощь. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983629-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-maloletney-devochki-zaderzhali-v-abayskoy-oblasti/