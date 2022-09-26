Более 3 млн тенге лишилась жительница Усть-Каменогорска, поверив мошеннику

Деньги в конверте. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В полицию обратилась жительница Усть-Каменогорска, сообщив, что ее обманул мужчина, пообещавший ей помочь в оформлении ипотеки, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что с заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Усть-Каменогорска. По словам потерпевшей, малознакомый парень обещал помощь ей в оформлении ипотечного кредита для приобретения квартиры.

"За свои услуги он взял у женщины 3,2 млн тенге, которые она передала ему лично в одном из гостиничных комплексов", – отметили стражи порядка.

Как заявили полицейские, не дождавшись обещанной ипотеки и возврата денег, потерпевшая обратилась к стражами порядка.

Позже сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989633-bolee-3-mln-tenge-lishilas-zhitelnitsa-ust-kamenogorska-poveriv-moshenniku/