Перестрелка с погибшим в Шу: задержаны подозреваемые

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в перестрелке в Шу, в ходе которой погиб один человек, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как отметили стражи порядка, им удалось установить всех участников перестрелки. Начато расследование по статье "Убийство" УК РК.

"Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС.

Четвертый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск", — сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области Алмас Саламатов.

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Напомним, в Шуском районе Жамбылской области в результате перестрелки погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел 25 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989520-perestrelka-s-pogibshim-v-shu-zaderzhany-podozrevaemye/