Одного мужчину убили, троих ранили в перестрелке в Жамбылской области

Гильзы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шуском районе Жамбылской области в результате перестрелки погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, примерно в полночь 25 сентября в Шуский РОП обратились сотрудники больницы. Они сообщили, что в больницу поступило четверо молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет с огнестрельными дробовыми ранениями. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

Подозреваемого уже установили. Им оказался 22-летний житель села Толе би. Сейчас проводятся мероприятия по его задержанию.

"В настоящее время проводится полная проверка. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по времени, допустимому нормами уголовно-процессуально кодекса.

В ближайшее время будет принято законное процессуальное решение в отношении доставленных лиц, которые непосредственно участвовали в происшествии", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989506-perestrelku-ustroili-v-zhambylskoy-oblasti-odin-pogib-troe-v-bolnitse/