Детский рюкзак с оружием нашли на окраине Жаркента

Рюкзак и оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В городе Жаркенте Жетысуской области нашли схрон с огнестрельным оружием, которое лежало в детском рюкзаке. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, оружие и боеприпасы обнаружили в школьном рюкзаке, спрятанном в заброшенном здании на окраине Жаркента.

Рюкзак и оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В ранце находились два обреза от охотничьих ружей, а также охолощенный сигнальный пистолет Retay и четыре патрона 12 калибра.

Оружие из рюкзака. Фото: t.me/POLICE_of_KZ/4061

"Изъятое оружие направлено на экспертизу", - отметили в МВД РК.

Напомним, ранее сообщалось, что схрон оружия обнаружили неподалеку от озера Сайран в Алматы. Тайник был спрятан в кустах под сухими ветками.

Также аналогичную находку сделали на кладбище в Акмолинской области. С места изъяли ружья и патроны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989444-detskiy-ryukzak-s-oruzhiem-nashli-na-okraine-zharkenta/