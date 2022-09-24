Задержаны подозреваемые в гибели студента в общежитии Шымкента

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

После гибели студента в общежитии Шымкента стражи порядка задержали двоих подозреваемых, которые могут быть причастны к смерти парня, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится расследование по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, в ночь на 22 сентября в полицию сообщили о том, что в общежитии шымкентского колледжа обнаружено тело студента-первокурсника. Очевидцы рассказали, что один из учащихся ударил парня в грудь, а другой - в плечо. В результате ему внезапно стало плохо, он скончался.

Ранее родители погибшего приходили в учебное заведение, чтобы поговорить с директором. Однако он к ним так и не вышел. Также их возмутило, что по делу никого не задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989435-zaderzhany-podozrevaemye-v-gibeli-studenta-v-obschezhitii-shymkenta/