Смерть студента в общежитии Шымкента: стали известны новые подробности

Родственники погибшего. Кадр из видео: КТК

Родные погибшего в общежитии 15-летнего студента озвучили новые подробности трагедии. Также они пришли в шымкентский колледж, чтобы поговорить с директором. Однако он так и не вышел. Претензии у родственников есть и к полиции, передает телеканал КТК.

15-летнего подростка уже похоронили. Его близкие отправились в колледж, где учился парень. Родители говорят, что до сих пор никто из учебного заведения даже не извинился и не выразил соболезнования, поэтому они сами решили пойти к директору. Однако так его и не увидели.

Погибший в семье был единственным сыном из пятерых детей. После 9-го класса он поступил в шымкентский колледж, а позже его родным сообщили, что бездыханное тело парня нашли в его комнате в общежитии.

По словам очевидцев, студент умер после того, как двое учащихся ударили его в грудь и плечо.

Мать уверена, что к трагедии привела дедовщина в колледже. По ее словам, сын с первых дней стал просить прислать ему деньги.

Мать погибшего Айжан Кашаганова. Кадр из видео: КТК

"Сын просил деньги у всех родных, у сестер. Но ни на что не жаловался. Его запугивали, угрожали, вымогали деньги. Но он нам не признавался. Только однажды сказал, что ему здесь очень трудно. Но добавил: "Я мужчина, я справлюсь". И обещал, что доучится, что все будет хорошо", - рассказывает Айжан Кашаганова.

Во всем колледже не нашлось ни одного человека, кто смог бы ответить на вопросы убитых горем родителей.

Разговаривать с ними приехала руководитель городского управления образования Жанат Тажиева.

"За безответственное отношение к своей работе должностные лица, директор колледжа и его заместители будут привлечены к строгой ответственности вплоть до увольнения. Сейчас создана комиссия из 15 человек, которая занимается выяснением всех деталей произошедшего", - отметила глава ведомства.

Есть претензии у родных парня и к полиции. По их словам, известно, кто его бил, но в деле официально нет подозреваемого, а также не изъято и видео с камер наблюдения.

"Двое его вывели из комнаты. Шли по коридору. Потом один резко развернулся и ударил. Он наклонился, тогда его ударил второй парень. Он упал на пол, у него изо рта пошла пена. Они признались, что он упал, а потом задохнулся, и медсестра так говорит", - заявил родственник погибшего Рахман Озенбаев.

В полиции на это ответили, что дело заведено, назначены экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение.

Источник: КТК

Напомним, ранее стало известно, что студент-первокурсник умер в общежитии в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989416-smert-studenta-v-obschezhitii-shymkenta-stali-izvestny-novye-podrobnosti/