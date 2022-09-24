Вокзал оцепили в Петропавловске из-за сообщения о взрывном устройстве в российском поезде

Пассажиры на вокзале. Кадр из видео: КТК

Накануне была парализована работа железнодорожного вокзала в Петропавловске из-за того, что в поезде Красноярск - Анапа искали взрывное устройство, передает телеканал КТК.

Как рассказала пассажир Юлия Петрова, они ехали в Казахстан как туристы и должны были выйти в 16.30 часов.

"Вместо этого два часа мы пробыли здесь, на вокзале. Сначала проверили документы, пока мы сидели в поезде, потом нам сказали покинуть поезд без вещей. Сложно, что никто не говорит, то есть не понимаешь, что происходит", - отмечает девушка.

Информацию о том, что заминирован транзитный пассажирский поезд №129, казахстанские полицейские получили от российских коллег.

В момент прибытия состава на станцию пришлось оцепить железнодорожный вокзал вместе с прилегающей территорией. Из здания и прибывшего поезда эвакуировали около 400 человек. Экстренно отменили посадку на еще один состав - до Кызылорды.

После проверки пассажирам разрешили вернуться на места, так как ничего опасного в поезде не обнаружили.

"В 16.24 часов в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Петропавловск поступило сообщение от дежурного линейного отдела на станции Ачинск Российской Федерации о том, что один из поездов сообщением Красноярск - Анапа заминирован.

По данному факту были информированы все экстренные службы. При проверке информация не подтвердилась", - сообщил первый замначальника линейного отдела полиции на станции Петропавловск Серик Каражигитов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989408-vokzal-otsepili-v-petropavlovske-iz-za-soobscheniya-o-vzryvnom-ustroystve-v-rossiyskom-poezde/