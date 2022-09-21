Павлодарец после ссоры с девушкой поднял по тревоге экстренные службы (видео)

Эвакуация в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

38-летний житель Павлодара после ссоры с девушкой поднял по тревоге экстренные службы. Мужчина в соцсетях заявил, что дом по улице Катаева будет взорван. "Шутника" задержали. Об этом сообщает ДП региона на своей официальной странице в Instagram.

По данным правоохранителей, 20 сентября в ходе мониторинга соцсетей стражи порядка наткнулись на голосовое сообщение о заложенном взрывном устройстве.

"Алло, алло, меня слышно? Катаева, 21, скоро взорвем дом", - говорил мужчина.

На место незамедлительно были направлены экстренные службы, проведена эвакуация жильцов. Здесь работали саперы, проводился осмотр. Взрывных устройств не обнаружено.

21 сентября при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1984 года рождения. Установлено, что подозреваемый проживает в Павлодаре на съемной квартире.

Подозреваемый в Павлодаре. Фото: polisia.kz

По его словам, он поругался со своей девушкой и, находясь в состоянии опьянения, решил пошутить. Свою вину житель города признал.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Избирается мера пресечения в отношении подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988919-pavlodarets-posle-ssory-s-devushkoy-podnyal-po-trevoge-ekstrennye-sluzhby-video/