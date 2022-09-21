Захватчика "Банка Грузии" в Кутаиси задержали

Задержание захватчика. Кадр из видео: t.me/NGnewsgeorgia

В грузинском городе Кутаиси в результате спецоперации силовики освободили заложников из отделения "Банка Грузии" и задержали захватчика, передает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны.

В заявлении МВД Грузии говорится, что в ходе спецоперации были освобождены 14 заложников из филиала "Банка Грузии".

"Вследствие оперативно-следственных мероприятий было установлено, что вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии", расположенный на проспекте Руставели в Кутаиси, и в целях завладения крупной суммой денег взял в заложники 14 человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что захватчику были предъявлены обвинения в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

"Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", – заявили в МВД Грузии.

Сообщается, что спецоперация длилась девять часов.

Напомним, во вторник, 20 сентября, вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". Злоумышленник потребовал два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг в течение трех часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988803-zahvatchika-banka-gruzii-v-kutaisi-zaderzhali/