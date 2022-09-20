Захвативший заложников в "Банке Грузии" выдвинул новые требования

Пистолет на столе. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина, захвативший заложников в одном из филиалов "Банка Грузии" в городе Кутаиси, выдвинул новые требования. Неизменным остается выкуп в два миллиона долларов, передает Sputnik Грузия.

Захватчик, помимо двух миллионов долларов, потребовал еще вертолет, удочку и российский флаг. Такие требования были озвучены во время включения прямой трансляции через соцсети одного из заложников.

При этом злоумышленник напомнил, что до окончания ультиматума осталось меньше часа.

Напомним, вооруженный мужчина ворвался в здание одного из филиалов "Банка Грузии" в грузинском городе Кутаиси. Он потребовал два миллиона долларов взамен на освобождение 12 заложников. Также, предположительно, в здании есть взрывчатка.

Прибыли сотрудники полиции, территорию вокруг места происшествия оцепили, также удалось освободить двух женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988723-zahvativshiy-zalozhnikov-v-banke-gruzii-vydvinul-novye-trebovaniya/