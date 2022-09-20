Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Грузии

Мужчина держит в руках пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка и захватил заложников. Злоумышленник потребовал два миллиона долларов, передает Sputnik Грузия.

Как пишет издание, по предварительным данным, в помещении находятся около 10 человек. На месте происшествия работу ведут прибывшие сотрудники полиции.

По словам очевидцев, после того, как мужчина ворвался в здание, было слышно несколько выстрелов.

На одном из видео слышно, как предполагаемый грабитель требует, чтобы ему за три часа принесли два миллиона долларов.

В МВД Грузии подтвердили информацию о вооруженном мужчине. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Согласно первоначальной информации, в отделение "Банка Грузии" ворвался вооруженный человек. Как только поступило сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия", - гласит сообщение.

Сообщается, что полиции удалось освободить двух женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988680-vooruzhennyy-muzhchina-zahvatil-zalozhnikov-v-banke-v-gruzii/